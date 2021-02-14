Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 15 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı’da : 15 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan haberleri gelmeye başladı. Haftanın ilk işlem gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolu tutmuyor. Kasım ayından itibaren düşüş ivmesine geçen gram bugün 412 TL iken 673 liradan işlem görüyor. Şubat ayının sonuna doğru izleyeceği grafik merak edilirken 15 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 15.2.2021 06:18 ABONE OL
Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 15 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları: Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar vatandaşların bir numaralı gündemi oluyor. Yeni haftanın ilk gününde yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları ne kadar, 15 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor. En iyi yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 412 liradan işlem görürken cumhuriyet ise 2.739,00 liradan güne başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 ŞUBAT 2021

Haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumları merak edilirken altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için en son gram altın 412 TL, Çeyrek 673 TL fiyatlarıyla işlem görüyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 373,67

SATIŞ: 402,12

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.346,00

SATIŞ: 1.381,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.756,00

SATIŞ: 2.811,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.739,00

SATIŞ: 2.781,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.641,64

SATIŞ: 2.695,92

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.346,00

SATIŞ: 1.381,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 673,00

SATIŞ: 694,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 412,07

SATIŞ: 412,14

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 15 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA