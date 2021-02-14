Model Fabrika Mersin için büyük kazanç

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde kullanıma sunulan Uygulamalı Yetkinlik Ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika ve Yenilik Merkezi sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine başladı.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezi hakkında bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'miz Türkiye'de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıyor. 20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldı. Model Fabrika'da şu anda Eğiticilerin Eğitimi programı tamamlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı verimlilik konularında Model Fabrikamızla ortak çalışacak ve Model Fabrikayla çalışan firmalara 90 bin TL teşvik verecek" dedi.

Sabri Tekli, "KOSGEB Model Fabrika'dan eğitim ve danışmanlık alan firmalara 70 bin liraya kadar destek verecek. Aynı zamanda İnovasyon Merkezi kapsamında 13 firma Yenilik Yol Haritası ve Ticarileşme Yol Haritası programlarından yararlanırken, firmalarımıza Kurumsallaşma, İş Birlikleri, Pazar Pazarlama, Süreç inovasyonu anlamında destekler verildi. Kurulduğu günden bu yana aktif olarak çalışmalarını sürdüren merkezimizde Tasarım Yarışması düzenlendi ve ambalaj konusunda yenilikçi fikirler ve ürünler ortaya çıkarıldı" diye konuştu.

'DÜNYAYA ÖNCÜ VE ÖRNEK İŞLETMELER OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Başkan Tekli, "Türkiye'de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi yani Model Fabrika kurulması amacını taşıyan proje kapsamındaki Mersin Model Fabrika'da, özellikle KOBİ'ler, yalın ve dijital dönüşüm müfredatı ile bu yönde gelişmelerini başlatacak kapsamlı eğitim ve danışmanlık desteği alabilecekler. Mersin Model Fabrika olarak benimsediğimiz vizyon kentimiz ve çevresindeki şehirlerde bulunan bütün işletmelerimize 5 yıl içerisinde yalın felsefeyi benimseterek, kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek" dedi.

Başkan Tekli, "MTOSB bünyesindeki sanayicilerimiz 20'li gruplar halinde Model Fabrikamızı ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi sahibi olacaklar" şeklinde konuştu.

Sanayiciler Model Fabrika'nın Mersin için büyük kazanç olduğunu belirterek, yapılan çalışmaların üretim hatlarında mutlaka olumlu sonuçlar yaratacağını söylediler.