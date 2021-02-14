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14 Şubat gelişmeleri... Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor!

Serbest piyasalardan gelen fiyatlarıyla binlerce yatırımcı gün içerisinde canlı ve güncel takibi yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene rekor üstüne rekor kıran yatırım aracı şimdilerde son ayların en düşük seviyesinde seyrederken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı rakamlarla alış ve satış hamlelerini gerçekleştiriyor. Bu noktada “14 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?” sorusu yanıt arıyor. Gram altın bugün sabah saatlerinde gelen son dakika verilerine göre; 411 TL’den işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 07:12 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları 14 Şubat gelişmeleri... Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor!

Son dakika altın fiyatları… Son 6 ayın en düşük seviyelerinde seyreden sarı metaldeki tüm iniş ve çıkışlar gün içerisinde binlerce vatandaşın gündemine gelmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı bugün 411 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatının ise 674 bandında seyrettiği görülüyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları grafiğinde aşağı yönlü hareket sürerken ani düşüşlerin yerini ise durgunluk aldı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bugün de büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin takip edilen konular arasında yer alıyor.

14 ŞUBAT 2021 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son dönemde düşüşüyle rekor kırıyor. Uzun süredir fiyatlarındaki yükselişlerle gündemde kalan sarı metal son olarak koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmelerle (aşı, vaka düşüşü vs.) grafiğinde aşağı yönlü bir hareketlilik yaşamıştı. Birçok uzman isim ise bu aşağı yönlü hareketin bir dönem daha devam edeceğini ifade ediyor.

ATA ALTIN

Alış: 2.758,00

Satış: 2.813,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.739,00
  • Satış: 2.781,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,97
  • Satış: 412,06

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.347,00
  • Satış: 1.382,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 674,00
  • Satış: 695,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.641,64
  • Satış: 2.695,92

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,94
  • Satış: 402,41

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika altın fiyatları 14 Şubat gelişmeleri... Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor!
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