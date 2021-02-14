Son dakika altın fiyatları 14 Şubat gelişmeleri... Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor!

Son dakika altın fiyatları… Son 6 ayın en düşük seviyelerinde seyreden sarı metaldeki tüm iniş ve çıkışlar gün içerisinde binlerce vatandaşın gündemine gelmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı bugün 411 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatının ise 674 bandında seyrettiği görülüyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları grafiğinde aşağı yönlü hareket sürerken ani düşüşlerin yerini ise durgunluk aldı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bugün de büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin takip edilen konular arasında yer alıyor.

14 ŞUBAT 2021 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son dönemde düşüşüyle rekor kırıyor. Uzun süredir fiyatlarındaki yükselişlerle gündemde kalan sarı metal son olarak koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmelerle (aşı, vaka düşüşü vs.) grafiğinde aşağı yönlü bir hareketlilik yaşamıştı. Birçok uzman isim ise bu aşağı yönlü hareketin bir dönem daha devam edeceğini ifade ediyor.