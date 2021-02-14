SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Serbest piyasaların son işlem günü geride kalırken, hafta sonu olmasına karşın güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş eğiliminde geçiren gram altın bugün 411 liradan işlem görüyor. Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 14 Şubat 2021 güncel ve anlık altın fiyatları takibi A Para altın fiyatları sayfasında!

14 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir grafik içerisinde seyredeceği yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

İşte, 14 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları rakamları;

ATA ALTIN

Alış: 2.758,00

Satış: 2.813,00