DEPREM İÇİN ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Doğal afetlerde kullanılmak üzere AFAD yazılımı geliştirildi. Bu uygulamada toplanma merkezinin neresi olduğu gibi bilgiler kişiselleştirmiş olarak indirilebilecek.

Deprem olursa sistem devreye girerek, "Senin toplanma merkezin burası, bundan sonra yapman gerekenler şunlardır" diyecek. Bir kişi enkazın altında kaldığında onunla konuşabilme imkânı sağlanacak. En yakın ulaşabileceği telefon ona santral yapılacak, onun üzerinden mesaj atma ve konuşabilme, konum bildirme imkanı olacak. Türkiye'nin sokak sokak fotoğraflarının yer aldığı bu veri tabanı 112 ile entegre edilecek. Vatandaşlar nüfus idarelerine gitmeden e-evlilik uygulamasıyla işlemlerini de yapabilecek. Uygulama bu yıl başlıyor.