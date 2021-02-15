ABD'nin yardım paketi iyimserliğiyle petrol yüzde 1'den çok yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Şubat ayı raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, Ocak ayı raporuna göre, günde ortalama 0.1 milyon varil düşüşle günde ortalama 96.1 milyon varil düzeyine indirdi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporunda, genişletilen ekonomik kapanmalar ve birçok ülkede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalar, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin projeksiyonların aşağıya çekilmesine neden olduğu vurgulandı.

Raporda, "Aynı zamanda, büyük teşvik programlarıyla desteklenen ekonomik cephedeki olumlu gelişmelerin 2021 yılının ikinci yarısında çeşitli sektörlerde talebi teşvik etmesi bekleniyor" denildi.

Rapora göre, bu yıl OPEC dışı arz büyüme öngörüsü de 0.2 milyon varil aşağı revize edilerek, 2020'ye göre 0.7 milyon varil artışla günde ortalama 63.3 milyon varile çıkması bekleniyor.

Gelişmelerle, Mart teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.97 artışla 60.64 dolara, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.47 artışla 63.35 dolara yükseldi. Spot piyasalarda da Brent 63.76 dolara kadar yükselirken, Batı Teksas da 60.93 doları gördü.

