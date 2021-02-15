Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatıyla ilgili bilgi aldı

Yağış nedeniyle idari binaya geçen Başkan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı. Başkan Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.