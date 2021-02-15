Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatıyla ilgili bilgi aldı

Başkan Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine gitti.
Yağış nedeniyle idari binaya geçen Başkan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı. Başkan Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
"DÜNYANIN SAYILI MÜHENDİSLİK ÖRNEKLERİNDEN"
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon m2 deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız." dedi.