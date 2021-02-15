Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

’nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

’da hafta sonundan itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinin aksamaması için ’nda karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediliyor. Uçuşların kesintisiz  devam ettiği havalimanında 300 kişilik ekip 130 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.2.2021 14:21 ABONE OL
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

Kar yağışı başlamadan önce apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda 300 kişiden oluşan 'Kar Mücadele Ekibi' toplam 130 adet araç ve ekipmanla Cuma gününden itibaren çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


İGA ekiplerinin aynı anda 2 pistte bağlantı, taksi yolları ve apronda yürüttüğü çalışmalar sayesinde ise kar yağışı sırasında iniş ve kalkışların ayrı pistlerden yapılmasına olanak tanınıyor.



OPERASYON KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Karla mücadele sırasında 7 ayrı birime ayrılan ekiplerin eşgüdümlü şekilde sürüttüğü çalışmalar sayesinde operasyona kesintisiz olarak devam ederken, karla mücadele araçlarının üzerindeki transponder sayesinde araçlar anlık olarak izlenerek performansları online filo yönetim yazılımı ile takip ediliyor

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA