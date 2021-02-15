İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

Kar yağışı başlamadan önce apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda 300 kişiden oluşan 'Kar Mücadele Ekibi' toplam 130 adet araç ve ekipmanla Cuma gününden itibaren çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



İGA ekiplerinin aynı anda 2 pistte bağlantı, taksi yolları ve apronda yürüttüğü çalışmalar sayesinde ise kar yağışı sırasında iniş ve kalkışların ayrı pistlerden yapılmasına olanak tanınıyor.





OPERASYON KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR



Karla mücadele sırasında 7 ayrı birime ayrılan ekiplerin eşgüdümlü şekilde sürüttüğü çalışmalar sayesinde operasyona kesintisiz olarak devam ederken, karla mücadele araçlarının üzerindeki transponder sayesinde araçlar anlık olarak izlenerek performansları online filo yönetim yazılımı ile takip ediliyor