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OSB’lerde sıfır atık sistemine geçiliyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 15.2.2021 ABONE OL
OSB’lerde sıfır atık sistemine geçiliyor
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesinde ikinci aşamaya geçildi. Bu yıl organize sanayi bölgelerinde de sıfır atık sistemi uygulanmaya başlıyor. Yıl sonuna sisteme dahil olacak kadar kamu kurum ve kuruluşlarının sayısının 100 bine ulaşması, 2023'e kadar da 400 bin binada sıfır atık yönetim sistemi kurulması, yıllık 20 milyar lira kazanç sağlanması hedefleniyor.

ÇATI PROJE OLACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'ni bir çatı proje olarak gördüklerini söyledi. Bakan Kurum, çevreyi, doğayı kirletecek, bu noktada geri dönüşümü artıracak her projeyi sıfır atık çatısı altında yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.
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OSB’lerde sıfır atık sistemine geçiliyor
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