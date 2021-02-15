Pandemide bankalar tüm zamanların kâr rekoru kırdı

TÜRK bankacılık sektörü, pandemiye rağmen 2020'de yaklaşık 60 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek yıllık kârını elde etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem kârına ulaştı. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22.3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık kârına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kâr elde etmişti. Geçen yılın aralık ayında sektörün kârı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7.2 artarak 2.7 milyar liraya yükseldi.Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0.7 arttı. Aralık sonu itibarıyla 423.5 milyar lira olan bankaların Faiz geliri, 2019 yılında 420.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308.1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72.1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10.5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189.5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2019'a göre yüzde 19.2 azalarak 208.7 milyar liraya geriledi. 2019'da bankaların faiz gideri toplamı 258.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. Geçen yıl bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 29.6 azalarak 123 milyar liraya düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 10.9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.