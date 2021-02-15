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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları resmen çakıldı! 15 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

: resmen çakıldı! 15 Şubat , çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Canlı ve güncel bugün de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Serbest piyasaların ilk işlem günü geride kalırken altın fiyatları hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamlarına göre, fiyatı bugün 406 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları ise adeta çakıldı. Bu noktada, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 15 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları takibi A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 15.2.2021 19:41 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları resmen çakıldı! 15 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların ilk işlem günü tamamlanırken yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı ilk işlem gününü büyük bir düşüşle kapadı ve şu anda 406 TL'den değer görüyor. Koronavirüsü sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktayı görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde yol alıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

15 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

15 Şubat 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.722,00
  • Satış: 2.771,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.710,00
  • Satış: 2.751,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 406,80
  • Satış: 406,89

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.330,00
  • Satış: 1.363,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 665,00
  • Satış: 683,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.614,89
  • Satış: 2.666,75

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 369,06
  • Satış: 397,33

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları resmen çakıldı! 15 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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