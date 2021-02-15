SON DAKİKA: Altın fiyatları resmen çakıldı! 15 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların ilk işlem günü tamamlanırken yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı ilk işlem gününü büyük bir düşüşle kapadı ve şu anda 406 TL'den değer görüyor. Koronavirüsü sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktayı görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde yol alıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

15 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

15 Şubat 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.722,00

Satış: 2.771,00

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