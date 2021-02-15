Tarımsal sulamada ‘tasarruf’ teşvik edilecek

TARIM ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ), tarımda ihtiyaçtan fazla su kullanımının önüne geçmek amacıyla pilot sulama projelerinde 'Kademeli Su Kullanım Hizmet Bedeli' uygulaması konusunda çalışma başlattığını bildirdi. Çalışma kapsamında ödenen 'Su Kullanım Hizmet Bedeli' kullanılan su miktarına veya hacme göre alınacak. Mevcut durumda bazı projelerde uygulanmakta olan hacme göre ücretlendirmede, her bir metreküp suyun ücreti sabit iken, yeni pilot uygulamayla bu ücret sabit olmayacak. Ayrıca Bursa, Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale'de, 29 adet sulamada, 115 bin 349 hektar alanda pilot çalışma yapılması için hazırlıklara başlandı.