THY Avrupa’da ilk sıradaki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) 8-14 Şubat tarihleri arasındaki hava trafik verilerini açıkladı. Bu tarihler arasında yapılan uçuşların 2019 verilene göre sadece yüzde 33'lük bölümüne denk geldiği açıklanırken kısıtlamaların ve salgının etkisinin devam ettiği görüldü.

8-14 Şubat tarihleri arasında Avrupa hava sahasında geçen yıla oranla 124 bin 687 uçuş eksik yapılarak 61 bin 417 uçuş gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları 592 uçuş ortalamasıyla ilk sıradaki yerini korurken , Fransız Havayolu şirketi Air France 383 uçuş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı. Pegasus Havayolları ise 263 uçuşla üçüncü sırada yer aldı