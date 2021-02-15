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THY Avrupa’da ilk sıradaki yerini korudu

günlük 592 uçuşla Avrupa’da ilk sıradaki yerini korudu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.2.2021 15:57 Son Güncelleme: 15.2.2021 16:18 ABONE OL
THY Avrupa’da ilk sıradaki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) 8-14 Şubat tarihleri arasındaki hava trafik verilerini açıkladı. Bu tarihler arasında yapılan uçuşların 2019 verilene göre sadece yüzde 33'lük bölümüne denk geldiği açıklanırken kısıtlamaların ve salgının etkisinin devam ettiği görüldü.
8-14 Şubat tarihleri arasında Avrupa hava sahasında geçen yıla oranla 124 bin 687 uçuş eksik yapılarak 61 bin 417 uçuş gerçekleştirildi.
Türk Hava Yolları 592 uçuş ortalamasıyla ilk sıradaki yerini korurken , Fransız Havayolu şirketi Air France 383 uçuş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı. Pegasus Havayolları ise 263 uçuşla üçüncü sırada yer aldı

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THY Avrupa’da ilk sıradaki yerini korudu
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