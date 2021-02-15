TUSAŞ ve TRMOTOR’dan yerli güç ünitesi

Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak MMU projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TRMOTOR, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza attı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Bu anlaşma Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir adım olacak. Yerli ve milli 5'inci nesil savaş uçağımızın özgün ve yerli bir güce kavuşması için yeni bir adım atıyoruz" dedi. TRMOTOR Genel Müdürü Dr. Osman Dur da hava araçları motorları ve güç sistemlerinin, teknolojik ve stratejik anlamda Türkiye için oldukça kritik teknolojiler olduğunu belirterek, aynı zamanda malzeme, tasarım ve teknoloji açısından kritik birikimler gerektirdiğine dikkati çekti.