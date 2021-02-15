Vatandaş uzay programına sahip çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vatandaşın Milli Uzay Programı'na sahip çıktığını söyledi. Varank, "Biz bu misyonu gerçekleştirdiğimizde aslında ikinci hedefimiz olan, yani 2028 yılında hem ayın dünya yörüngesine kendi roketimizde çıkmayı hem de aya gidip aya yumuşak iniş yaparak ayda dolaşacak roverı, ay yüzeyine indirmeyi ve burada bilimsel çalışma yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ni de yüzde 100 elektrikli olarak geliştirmeye başladıklarını hatırlattı. Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin dünyadaki muadillerinden daha başarılı ve doğuştan elektrikli şekilde 2022'nin sonunda seri üretimden çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "C segmenti SUV bir araçla piyasaya giriyor, muadilleriyle rekabet edebilecek bir fiyattan satışa çıkılması için TOGG'un planlamaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. ANKARA