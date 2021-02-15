Yerli otomobile yerli mıknatıs

Nadir Toprak Elementleri (NTE) araştırılması ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 14 milyon euroluk Avrupa Birliği projesi onaylandı. MTA, Munzur Üniversitesi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) dahil olduğu projeyle, üretimden nihai kullanıma kadar ulusal çapta ihtiyaç duyulan nadir toprak elementleri güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilecek. Proje kapsamında, yerli otomobilin elektrik motoru, rüzgar türbinleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan ve kritik öneme sahip olan "NdFeB Mıknatısı"nın yerli imkânlarla üretileceğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İmalat sanayi için yüksek katma değerli ürünler geliştirip, patentlerini alacağız. Yurtiçi laboratuvarlarda NTE'ler için kullanılacak referans malzeme üretimini de sağlayacağız" dedi.