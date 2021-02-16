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! hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Şubat)

ile ilgili haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Serbest piyasaların ilk işlem gününü düşüşle kapatan altın, bu sabaha da dalgalı bir grafik ile başladı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’dan gelen rakamlara göre, altının gram fiyatı 407 lira civarından işlem görüyor. Gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da sert düşüş yaşadı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. 16 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları takibi A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 16.2.2021 09:14 Son Güncelleme: 16.2.2021 09:14 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Şubat

Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yeni yıldaki sert düşüşünü sürdürüyor. Altının gram fiyatı bu haftaya çok sert bir düşüşle başladı. Serbest piyasaların ilk işlem gününü rekor bir düşüşle kapatan altının, bu sabaha nasıl başlayacağı ise yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde yol alıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

16 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

16 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.722,00

Satış: 2.771,00

ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.710,00
  • Satış: 2.751,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 406,80
  • Satış: 407,07

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.330,00
  • Satış: 1.363,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 665,00
  • Satış: 683,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.614,89
  • Satış: 2.666,75

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 369,06
  • Satış: 397,33

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Şubat)
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