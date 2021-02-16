SON DAKİKA! Altın fiyatları hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Şubat)

Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yeni yıldaki sert düşüşünü sürdürüyor. Altının gram fiyatı bu haftaya çok sert bir düşüşle başladı. Serbest piyasaların ilk işlem gününü rekor bir düşüşle kapatan altının, bu sabaha nasıl başlayacağı ise yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde yol alıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

16 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

16 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.722,00

Satış: 2.771,00

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