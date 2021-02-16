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Bakan 'tan ile işbirliği açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , " ile 'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 12:25 Son Güncelleme: 16.2.2021 12:34 ABONE OL
Bakan Mustafa Varank'tan Birleşik Krallık ile işbirliği açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliği, AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada önemli." dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Varank, "Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

UZAY VE HAVACILIK SANAYİİ AÇIKLAMASI

Varank, "Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim sağlayacak tesis ve teknolojileri Birleşik Krallık ile geliştirebiliriz." diye konuştu.

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Bakan Mustafa Varank'tan Birleşik Krallık ile işbirliği açıklaması
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