Biotrend halka arza hazırlanıyor

DOĞANLAR Holding, enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin halka arzı çalışmalarına devam ediyor. Şirket, halka arzda konsorsiyum eş liderlerinin; Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olduğunu açıkladı. Biotrend Enerji'nin halka arz sürecini değerlendiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Kurulduğumuz ilk günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edindik. Bu şekilde, yenilenebilir enerji üretim alanında portföyümüzü her yeni dönemde biraz daha genişletiyoruz" dedi. Biotrend Enerji, ülke genelindeki 15 farklı tesiste, evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen gaz sayesinde, evsel atıkların yaklaşık yüzde 25'ini işliyor. üretilen kompost malzemeye dönüştürülürken motorların atık ısısı ile ısıtılan seralarda domates yetiştiriliyor.