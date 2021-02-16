Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Dolar haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı!

Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar, haftanın ikinci işlem gününde de düşüşe devam ediyor. Bu hafta içi gözler, piyasalara yön verecek olan TCMB faiz kararı açıklamasına çevrilirken, Cuma günü 7 liraya çekilen dolar kuru yaşadığı düşüşle milyonların gündeminde yerini alıyor. Dolar/TL, 6 Kasım tarihinde gördüğü 8.58 lira seviyesinin ardından son altı ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Gelen verilere göre; kurdaki kayıp 2021 yılında yüzde 6'yı aştı. Dolar alış satış işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar "16 Şubat Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor.

16 ŞUBAT SALI DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru geçtiğimiz Kasım ayındaki rekor seviyelere ulaşan grafiğini tersine çevirirken Cuma günü 7 lira seviyesine kadar çekilmişti. Bugün gelen verilere göre ise aylar sonra ilk kez 7'nin altına düşerek 6,93 seviyesini gördüğü kaydedildi. Piyasaların gözü Merkez Bankası PPK toplantısına çevrilirken öte yandan dolardaki canlı ve güncel rakamlar da milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor.