Google içerik için ücret ödeyecek

GOOGLE, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı. Karar diğer ülkelerdeki yayıncılar için de emsal teşkil ediyor. Avustralyalı bakanlar ve medya temsilcileri, Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin hafta sonu görüştüğü kaydedildi.Anlaşmanın görüşmelerin ardından yapıldığı aktarılan açıklamada, "Google Haberler"in kullandığı haber içeriği için Seven West Media'ya ödeme yapacağı duyuruldu. Anlaşmanın değerinin yıllık 23 milyon dolar olduğu belirtildi. Google iki hafta önce de Avustralyalı küçük ölçekli 7 medya şirketine ödeme yapmaya başladığını duyurmuştu. Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu. Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti. Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu. Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.REKABET Kurulu, Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği yeni koşullarla ilgili soruşturmada verdiği geçici tedbir kararının gerekçesini açıkladı. Kararda, dava konusunun, Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullara ilişkin, 4054 sayılı Kanun kapsamında geçici tedbir alınması olduğu belirtildi. İlgili teşebbüs tarafından yayımlanan bilgilendirme metni çerçevesinde, söz konusu uygulamanın rekabet hukuku bakımından sömürücü ve dışlayıcı birtakım etkilere neden olabileceği belirtildi.