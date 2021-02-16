Flaş karar! Özel okul ücretleri iade edilecek mi?

Özel okul ücret iadesi ile ilgili olarak binlerce velinin beklediği karar verildi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sürecinde olan ve ücretli eğitim kurumlarında eğitim almakta olan öğrencilerin veliler uzunca süredir bu konuyu gündemde tutuyordu. "Özel okul ücretleri iade edilecek mi?" sorusuna ait flaş karar sonrasında özel okul ücretlerinin kısmen iadesine karar verildi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Gelen son dakika haberiyle beraber milyonların merak konusu olan konuya son noktayı İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti koymuş oldu. Bir velinin Kovid-19 salgını nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında yaptığı başvuru üzerine, eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı.