Petrokimya yatırımına yabancı ortak alınacak

Türkiye Varlık Fonu, İskenderun Körfezi'nde 10 milyar dolarlık rafineri ve petrokimya kompleksi yatırım çalışmalarına hız verdi. Geçen yıl fizibilite çalışmaları yapılan proje için kamu arazileri üzerinde yer tespiti çalışmaları bu yılın ilk yarısında bitirilecek. Tasarım, mühendislik dizaynının ardından inşaat çalışmaları bu yıl başlayacak. Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımları ile Türkiye'nin bu alandaki ürünlere dayalı dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca Ceyhan'ın 2023'te petrokimya üssü olması hedefleniyor. Proje, petrokimya üssü ve kimya kümelenmesi oluşturabilmek adına ihtiyaç duyulan hammaddelerin üretilmesini ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesini destekleyecek, Türkiye'nin uluslararası enerji merkezi olmasına katkıda bulunacak. Projenin hayata geçmesiyle petrokimya ürünlerinde dışa bağımlılığın azalmasının yanı sıra binlerce yeni istihdam yaratılacak, dış ticaret dengesine 1.5 milyar dolar destek sağlanacak Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, yer tespiti çalışmalarını senenin ilk yarısında bitirmeyi planladıklarını belirterek, çok kapsamlı mühendislik çalışmaları yapıldığını belirtti.Zafer Sönmez, "Yer tespiti çalışmalarımızı senenin ilk yarısında bitirmeyi planlıyoruz. Çok kapsamlı mühendislik çalışmaları yapılıyor. Nihai yatırım kararına gelene kadar 24, 36 aylık süreçler var. Çünkü 7-8 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon ton nafta, 1.2 milyon ton LPG ithal ettiğini anımsatan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tesislerde polyester iplik, pet, boru, ana plastik polimer, polyester elyaf gibi ana ürünleri üreteceğiz. Bu tesislerde büyük ithalat kalemlerini üretmeyi hedefliyoruz. Bu bölgede kurulmasının nedeni öncelikle Bakü- Tiflis-Ceyhan, Kuzey Irak petrolleri ve bizim liman anlamında o bölgedeki lojistik imkânlarımız olması." Projeye stratejik yabancı ortak alınacağını belirten Sönmez, "Burada bir petrokimya kümelenmesini oluştururken devletin yüzde 100 yatırım yaptığı değil, stratejik yatırımcıları çektiğimiz ve gerekirse de kısım kısım yerli yatırımcıları da bu hattın içine aldığımız bir yapı olacak" şeklinde konuştu.