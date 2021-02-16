Sakarya’da 570 milyonluk dev yatırım

Sakarya'nın deprem bölgesi olduğunu ve bu nedenle güçlü altyapı için mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Yüce, her anlamda altyapının güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Vatandaşın güvenle su tüketebilmesi için şehrin içme suyu altyapısını yenilediklerini anımsatan Yüce, 245 bin metrelik yenileme çalışması yapacaklarını belirtti. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) olarak göreve geldikleri 22 ayda tam 434 milyon 100 bin lira değerinde proje tamamladıklarını dile getiren Yüce, "136 milyon lira değerindeki projelerimizin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

22 ayda toplam 570 milyon 100 bin lira değerinde yatırım yapılmış olduğunu belirten Yüce, "Sakarya'nın 16 ilçesinde toplam 35 milyon lira maliyetle 405 bin metre yeni şebeke döşedik ve yenileme çalışması yaptık. İlçelerimizde imara yeni açılan bölgelerde ve kanalizasyon hatlarının yetersiz olduğu yerlerde 45 milyon lira yatırımla 117 bin metre kanalizasyon şebekesi döşedik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar su kayıplarını azaltmak için Adapazarı, Serdivan ve Erenler gibi önemli ilçelerimizde 49 adet izole alt bölge odasını devreye aldık ve su kaçaklarını en aza indirdik" dedi.

Üç ilçede yapılan yenileme çalışmasıyla 6 milyon 500 bin m³ su tasarrufu ve 9 milyon 500 bin lira ekonomik kazanç sağlandığını dile getiren Yüce, "COVİD-19 salgınının yayılımına karşı tedbir almak ve sosyal etkileşimi mümkün olduğunca azaltmak için Türkiye'de bir ilke imza attık ve abonelik işlemlerinin E-Devlet üzerinden yapılması sağladık. TÜRKSAT ile SASKİ arasında E-Devlet entegrasyonuna ilişkin protokol imzalayarak Mart 2020 tarihi itibariyle 450 bin abonemiz vezne ve şubelerimize gelmeden internet sitesi üzerinden E-Devlet kimlik doğrulama yöntemini kullanarak, tüm abone işlemleri 7/24 yapabilmelerini sağladık" dedi.

Yüce, "Sakarya'nın en büyük kurulu enerji gücüne sahip santralini inşa ediyoruz. Karaman Güneş Enerji Santrali ile SASKİ'nin arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve göl tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin; yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Özellikle azot ve fosfor giderimi yaparak Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliğinde belirtilen ileri deşarj limitlerine ulaşıyoruz. 33 milyon lira değerindeki proje ile 75 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak, günlük 25 bin metreküp atık suyu arıtabileceğiz. Projeyi inşallah 2021 yılı içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Yapımı tamamlanan projelere ilişkin bilgiler sunan Başkan Ekrem Yüce, "Akçay Barajının yüzde 58'lik tamamlanan yatırımına ara vermedik ve hız kesmeden devam ettik. Sapanca Gölü'nü korumak ve içmesuyu ihtiyacımızda bir sorun yaşamamak için alternatif bir hat hazırladık. Yıllık ortalama 40 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Akçay Barajı ve onu besleyen 2 su alma yapısıyla Sapanca Gölü'nden alınan su miktarı azaltılarak yaklaşık 350 bin kişinin içmesuyu ihtiyacını karşılıyoruz" dedi. Yatırımlarla ilgili sürecin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Yüce, "Bütün alanlarda olduğu gibi altyapıda da yatırımlarımız sürecektir" diye konuştu.