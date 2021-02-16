Türkiye’nin yatırımda payı artıyor

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomileri derinden etkilediği 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen yaklaşık 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmeyi başardı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 2020'ye ait Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu'nda, uluslararası doğrudan yatırımın, salgının yıkıcı etkisiyle 2020'de yüzde 42 düşerek 859 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi. Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı ise, 2020'de yüzde 16.5 ile dünya ortalamasının yaklaşık üçte biri oranında azalarak 7 milyar 733 milyon dolara geriledi.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, küresel doğrudan yatırımların 2020'de yüzde 42 düşüş kaydettiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin küresel UDY'deki sert düşüşe rağmen daha az etkilendiğini görüyoruz" dedi. Türkiye'ye daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekmek istediklerini ifade eden Dağlıoğlu, "Salgın dönemi ve sonrasına uygun olarak hazırlanan uluslararası doğrudan yatırım stratejisi üzerindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.