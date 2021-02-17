Birleşik Krallık ile enerjide işbirliği

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğinde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, etkinliği bilim, teknoloji, ticaret ve yatırım alanlarında güncel bilgi paylaşımlarının ve işbirliklerinin zemini olarak gördüğünü söyledi. Türkiye'yi uluslararası bir Ar-Ge ve inovasyon merkezine dönüştürmek için çalıştıklarını anlatan Varank, "Teknoparklardaki firmalara, özel sektörün kurduğu Ar-Ge merkezlerine ve küme yapılanmalarına cazip imkânlar sunuyoruz. Kümelenme programları kapsamında yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinde Birleşik Krallık ile önümüzdeki dönemde yeni işbirlikleri tesis etmeyi hedefliyoruz" dedi.Varank, Birleşik Krallık'ın, Brexit sürecinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu 60'tan fazla ülkeyle ticarette devamlılık anlaşması imzaladığına ve bunların 1.2 trilyon dolarlık ticareti kapsadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "İngiltere, üretim ve tedarik zincirleri bakımından bizim de en büyük ticaret ve yatırım ortaklarımızdan biri. Türkiye, Birleşik Krallık'ın 'Ready to Trade' sloganıyla Brexit sonrası dönemde ticaretini ve yatırımlarını geliştirmeyi hedeflediği 13 ülkeden birisi. İngiltere de ülkemizin ticaretini geliştirmek istediği ve desteklediği 'hedef ve öncelikli ülkeler' arasında yer alıyor."