Döviz iniyor

TL varlıklardaki iyimserlik sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform söylemleri, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ile düşmeye başlayan dolar dün de gün içinde 6.9115 TL'ye kadar geriledi. Euro/TL ise 8.40'ın altını gördü. Kasım ayında rekor düşük seviyeye gerileyen TL'nin bu seviyeden başlayan toparlanması yüzde 21'i buldu. Altın fiyatları da dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, Kovid-19 aşılama süreci ve küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 405 TL'ye kadar indi. Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın faizi değiştirmesi beklenmiyor, ancak sıkı para politikasının korunacağının açıklanması TL'yi desteklemeye devam ediyor.Türkiye'nin 5 yıllık risk primi olan CDS de 283 puana kadar geriledi. Borsa İstanbul ilk seanstaki artışın ardından günü yüzde 1.26 düşüşle bin 542 puandan kapattı.