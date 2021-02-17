Emlak Katılım şube sayısını 56’ya çıkardı

Katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere şube ağını genişletmeye devam ediyor. Sultanhamam ve Levent Sanayi şubelerini de hizmete sunan Emlak Katılım, İstanbul'da 26 ve Türkiye genelinde 56 şubeye ulaştı. Banka, 2021 sonunda toplamda 100 şube olmayı hedefliyor.Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlıyoruz. Yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" dedi. Dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine de uygun olarak hareket eden banka, şubeye gitmeden banka hesabı açmayı mümkün kılan "e-şube"yi hizmete sundu. Emlak Katılım "e-şube" sayesinde müşteriler tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve tüm bankacılık işlemlerini bu kanal üzerinden gerçekleştirebiliyor.