“Esnafımıza yönelik kısıtlama kademeli olarak kaldırılmalı”

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, salgın nedeniyle alınan önlemlerin vaka sayısını düşürdüğünü belirterek, vaka sayısının düştüğü İllerde zor durumda olan işyerlerinin gerekirse HES kodu uygulaması, maske ve mesafe kurallarına uyularak kademeli olarak açılmasını istedi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada "Bin yıldır bu toprakları vatan kılmak için çok şehit verdik. Hala da veriyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet anarken ailelerine sabır diliyorum. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız, duacısıyız, emirlerindeyiz."

KISITLAMA KADEMELİ OLARAK KALDIRILMALI

"Covid-19 vaka sayılarının azaldığı illerde lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, ve HES kodu kontrolüyle kısıtlı sayıda müşteri alarak açılabilmelerini savunuyor; bu yönde alınacak kararları destekliyoruz. Kafe, restoran sektöründeki işyerlerimiz, pandeminin ülkemizde görüldüğü 2020 yılı Mart ayından itibaren aylardır kapalı durumdadır. Sadece paket servisi yaparak hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Gerek işyeri sahipleri, gerek çalışanları ve gerekse tedarikçileri bu süreçte büyük sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bu dönemde salgından en çok etkilenen vatandaşlarımız olmuşlardır.

Bu süre zarfında kafe ve restoranlara haksızlık yapıldığını ve bu işyerlerinin sıkı kontrol altında, HES sorgulaması ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, kısıtlı sayıda müşteri kabul edilerek açılması gerektiğini her platformda dile getirdik. Her şehirde bulunan il hıfzıssıhha kurullarının o ildeki salgının seyrine göre kararlar alması gerektiğini söyledik. Salgının ağır seyrettiği iller için alınan tedbirlerin bedelini, salgından fazla etkilenmeyen illerin ödememesini anlatmaya çalıştık.

Tedbir yetkisinin il hıfzıssıhha kurullarına devredilmesi gerektiğini ilk olarak biz ortaya koyduk. Bu düşüncelerimizi TOBB Başkanımıza, Milletvekillerimize ve katıldığımız her ortamda ifade ettik. Bu çabalarımız ve emeklerimiz nihayet karşılık buluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vakaların belirli sayının altına düşmesi ile esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadesi bu yönde bir çalışma yapıldığının bir göstergesi. Çarşamba günü yapılacak kabine toplantısında vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel bazlı kısıtlamaların esnetilebileceği; bu kapsamda lokanta ve kafelerin açılması olasılığı gündeme gelecek. Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayılarının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolü ile açılabilmesine yönelik bir durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca mücadelede yerinde karar verme süreci hayata geçirilecek. Yeni dönemde il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak ve böylece il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını alabilecekler. Güçlükler içerisinde hayatta kalma mücadelesi veren kafe ve lokanta sahiplerine, bu işyerlerinde çalışan insanlarımızın ve tedarikçilerinin yüzlerinin mart ayı ile birlikte biraz olsun güleceğine inanıyorum" dedi.