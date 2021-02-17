Havalimanlarına kira ertelemesi

TAV Havalimanları, DHMİ tarafından Antalya, Ankara, Gazipaşa, İzmir ve Bodrum havalimanlarının işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatıldığını ve kira ödemelerinin 2024 yılına ertelendiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. KAP'ta yer alan duyuruda, "Şirketimize gönderilen resmi yazıda, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yarattığı Mücbir Sebep (Force Majeure) koşulları nedeni ile kontratlarımız gereği yapmış olduğumuz başvurularımızın değerlendirildiği ve Türkiye'de işlettiğimiz Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas- Bodrum havalimanlarının her birinin mevcut işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir" denildi.