Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması: Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, Bakan Koca yazılı açıklamada bulundu. Bakan Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitim konusuna yönelik Koronavirüs Bilim Kurulu'nun görüşünü açıklarken bunu Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) da bildirdiklerini ifade etti.
Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasının devamında şunları paylaştı:
Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz. pic.twitter.com/7ZVypczqfs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021
"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.
Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."
YÖK BAŞKANI SARAÇ NE DEMİŞTİ?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci hakkında önce yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." sözlerini kullanmıştı.
"GECİKMEDEN KARAR ALACAĞIZ"
Saraç, açıklamasının devamında, "Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına Bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşü belirsizliğin giderilmesi için önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." demişti.