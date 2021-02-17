Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması: Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, Bakan Koca yazılı açıklamada bulundu. Bakan Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitim konusuna yönelik Koronavirüs Bilim Kurulu'nun görüşünü açıklarken bunu Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) da bildirdiklerini ifade etti.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasının devamında şunları paylaştı: