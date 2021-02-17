Sakarya’ya 1 milyarlık yatırım

Bahçe mobilyaları, mutfak eşyaları ve oyuncak sektörüne yönelik üretim yapacak olan firma Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Irak, üretimlerinin yüzde 50'sinin ihracata dönük olacağını söyledi. Sakarya'nın son dönemlerde önemli bir yatırım üssü olduğuna inandıkları için bölgeye geldiklerini dile getiren İş insanı Irak, Vali Kaldırım'ın daveti ve ısrarıyla yatırıma karar kıldıklarını belirtti. İstanbul'da bulunan fabrikalarını Ferizli'ye taşıyacaklarını belirten Irak, "Ferizli OSB genişleme alanında toplam inşaat alanı 130 bin metrekare olmak üzere, 88 bin metrekare arsa üzerine 3 kat inşaat yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bölgeye 1 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını kaydeden İş insanı Irak, "Bu yatırımla istihdam hedefimiz şimdilik 600 kişidir. Ayrıca firmanın hammadde gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de yaklaşık 300 milyon TL'lik ek bir yatırım yapmayı öngörüyoruz. Bu ek yatırımlarla da istihdam sayısının yaklaşık 200 kişi daha aktartacaktır. Hem Ferizli'ye hem Sakarya'ya hem de Türkiye'ye böyle bir yatırım yapmanın mutluluğu içindeyiz. Vali Kaldırım'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise yaklaşık 1 milyar liralık yatırımın her alanda ilçelerine büyük katkı sağlayacağını belirterek katkısı olanlara teşekkür etti. Türkiye'nin yatırım ortamı ve iklimi en iyi şehri Sakarya olduğunu ifade eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Yatırım alanları, lojistik imkânları, yeni nesil sektörlerle dünyaya açılan vizyonu, birlik ve beraberliği, ortak aklı ve yatırımcılara yaklaşımı ile yatırım dostu bir şehiriz. İlimize son dönemde yatırım akını olduğunu görmekteyiz." dedi.

Vali Kaldırım, "Çok uyumlu, birlik ve beraberlik içinde çalışan bir şehiriz. Potansiyeli son derece yüksek şehrimizi yeni projeleri ve geliştirdiğimiz 2030 Vizyon Belgesini uygulamaya koyarak yeni nesil sanayi, tarım ve turizm alanlarında dünyanın sayılı şehirlerinden birisi yapmaya kararlıyız. Global dünyaya açılmak, rekabetçi bir şehir inşa etmek, ihracat ve katma değer odaklı çalışmak, tarım ve gıdada AR-GE ve inovasyonla ön almak ve yeni nesil turizmde dünyada sayılı bir destinasyon olmak, en temel hedefimiz. Bugün bu çalışmaların meyvelerini bu tür yatırımlarla bir almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kaldırım ile Irak Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Irak arasında yapılacak olan yatırımla ilgili olarak yer tahsisine ilişkin düzenlenen ön protokole imzalandı. Protokol töreninde Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arlsanköylü, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, OSB Müdürü Alim Yılmaz'da hazır bulundu.