Son dakika: ABD’deki dava sonuçlarından sonra... Halkbank hisseleri ne oldu?

ENDEKS DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da bugün endeks kar satışlarıyla günü yüzde 0.14 oranında 2.23 puan değer kaybıyla 1.540,59 puandan tamamladı. İşlem hacmi 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1.09 ve holding endeksi yüzde 0.34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.38 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2.22 ile madencilik oldu.

BUGÜN NE OLMUŞTU?

ABD'nin FETÖ'cülerin sahte delilleriyle açtığı Halkbank davalarında dün iki karar birden geldi. Bankayı temelsiz ve mesnetsiz iddialarla tazminata mahkum etmek isteyen aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 876 müştekinin açtığı dava şartlı olarak reddedildi. 876 kişi sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle banka aleyhine hukuk davası açıp, tazminat istemişti. ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışılan hukuk davasında, bir grup müşteki, İran'dan alacaklarını Halkbank'tan tahsil etmek istiyordu. Asılsız iddialarla dava açan kişiler, İran'dan alacaklarının tahsiliyle ilgisi olmamasına rağmen, Halkbank'ı hedef yapmışlardı. Bunun için 9 milyar dolarlık tazminat davası açmışlardı. ABD'de zamanında farklı mahkemelerde İran'ı mahkum ettirdiği söylenen bu kişilerin FETÖ'nün örgütlemesiyle federal mahkemedeki davaya eklemlenmek istedikleri belirtilmişti. Halkbank aleyhine açılan hukuk davasında mahkeme, "Halkbank davası Türk mahkemelerinde yapılabilir" diyerek tazminat talep edenleri Türk mahkemelerine yönlendirdi.

BİR LEHTE KARAR DAHA

Bir başka gelişme de New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nden geldi. FETÖ'cülerin dört gözle beklediği New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan Halkbank davası askıya alındı. Halkbank'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank'ın yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul etti. Bundan sonra, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, 17 Mart'a kadar davayla ilgili dilekçelerini İstinaf Mahkemesi'ne sunacaklar. Dilekçeler verildikten sonra inceleme yapılacak. Hlakbank avukatlarının sözlü duruşmaya da çağrılabileceği belirtiliyor. İstinaf Mahkemesi kararı çıkıncaya kadar federal mahkemede herhangi bir duruşma yapamayacak.

BANKA AÇIKLAMA YAPTI

Halkbank, ABD'de süren davalara ilişkin dün bir açıklama yaptı. Açıklamada, New York'taki mahkemenin Halkbank'ın yargı yeri uyumsuzluğuna ilişkin yaptığı itirazı kabul ettiği ve 16 şubat 2021 tarihinde davanın şartlı olarak reddedildiğini duyurularak, şöyle denildi: "24 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamamızda; bazı müştekiler tarafından ABD'de Bankamız aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı belirtilmişti. Bahse konu davada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, Bankamızın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddetmiştir. Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 02 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir. Bununla birlikte; ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davası ise, Bankamızın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olup, temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam etmektedir."