SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesine ulaştı! 17 Şubat Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Geçtiğimiz sene belirli dönemlerde 500 TL'nin üzerine kadar çıkan yatırım aracı şimdilerde son altı ayın en dip seviyesine ulaştı. Grafiğinde yaşadığı düşüşle beraber bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ise bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen bilgiye göre grafiğindeki düşüşünü sürdürdü. İşte altın fiyatlarına dair son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (17 ŞUBAT 2021)

Altın fiyatları üzerinde yaşanan düşüşle beraber binlerce yatırımcı gün içerisinde tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gramı 403, çeyrek 657, yarım 1315 ve tam fiyatı ise 2592 TL olarak kaydedildi.