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| son ayların en düşük seviyesine ulaştı! 17 Şubat Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı’dan gelen verileri gün içerisinde binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Bir dönem rekor şekilde yükselişe imza atan sarı metal ardından ise salgın sürecindeki olumlu aşı haberleriyle beraber son altı ayın en düşük fiyatıyla işlem görmeye başladı. “Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?” sorusu büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin yanıt arayan sorular arasında yerini alıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmelerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı 403 TL’den işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 07:22 Son Güncelleme: 17.2.2021 07:23 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesine ulaştı! 17 Şubat Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Geçtiğimiz sene belirli dönemlerde 500 TL'nin üzerine kadar çıkan yatırım aracı şimdilerde son altı ayın en dip seviyesine ulaştı. Grafiğinde yaşadığı düşüşle beraber bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ise bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen bilgiye göre grafiğindeki düşüşünü sürdürdü. İşte altın fiyatlarına dair son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (17 ŞUBAT 2021)

Altın fiyatları üzerinde yaşanan düşüşle beraber binlerce yatırımcı gün içerisinde tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gramı 403, çeyrek 657, yarım 1315 ve tam fiyatı ise 2592 TL olarak kaydedildi.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.716,00
  • Satış: 2.771,00

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CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.627,00
  • Satış: 2.731,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 406,97
  • Satış: 407,07

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.326,00
  • Satış: 1.361,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 663,00
  • Satış: 680,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.592,44
  • Satış: 2.645,74

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 368,45
  • Satış: 396,70

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesine ulaştı! 17 Şubat Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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