Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına değer katıyor

Turkish Cargo ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Türkiye'nin ihracat seferberliği için başlatılan kampanya sonuç verdi. Belirlenen hatlarda taşınan kargo miktarında yüzde 47 bir büyüme gerçekleşirken, 400 milyon dolara yakın tutarda yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünleri dünyada 100'den fazla ülke ve 300'den fazla noktaya ulaştırarak Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor.



THY TİM İŞBİRLİĞİ



Salgın sürecinde ticari ürünlerin yanı sıra medikal ekipmanları, ilaçları ve aşıları taşımada başarılı bir performans sergileyen Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde Türkiye'nin ihracat seferberliğine desteğini de sürdürdü. TİM ve Turkish Cargo arasındaki aralık ayında yapılan anlaşma ile Türk ihraçatçısı açısından stratejik öneme sahip 28 destinasyon için 50 bin tonluk ek kapasite ve yüzde 30'a varan indirimler yapılarak, ihracat seferberliğine katkı sağlandı.



KAMPANYA SAYESİNDE YÜZDE 47 ARTIŞ SAĞLANDI



Kampanyanın sadece aralık ayı raporlarına göre; ihracat pazarının ilgili hatlarında taşınan kargo miktarında yüzde 47 bir büyüme gerçekleşirken, 400 milyon dolara yakın tutarda yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi.





ÜÇ YILDA BÜYÜK ARTIŞ



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olarak ülkemizin ihracatına destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda geçen üç yılda Turkish Cargo'nun ihracatçılara özel çözümleri sayesinde hava kargo ile ihraç edilen çeşitli ürün guruplarında yüzde 40'lardan yüzde 105'lere varan ihracat artışları sağlandığının altını çizdi



HİZMET KALİTEMİZİ HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİYORUZ



Hava kargo taşımacılığı ekonomik anlamda Türkiye'ye ciddi şekilde katma değer sağladığını ifade eden Aycı " Diğer taşıma modlarında yer alan ortalama ürün değerine göre, hava kargo taşımalarında 50 kat daha değerli ürünler yer alıyor. Katma değeri çok yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak, ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor, bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonuyla müşteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Ülkemiz ihracatçısının en büyük destekçisi olarak Türkiye'nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz'' diye konuştu



ADANA VE OSMANİYE'DEN JAPONYA'YA MATSUTAKE MANTARI TAŞIYOR



Salgın dönemi boyunca 50 bin tonun üzerinde sağlık taşıması gerçekleştirerek global anlamda önemli bir görev yapan Turkish Cargo ihracata katkısını sadece yüksek teknolojili ve katma değerli taşımalar ile değil, ürün ayırt etmeksizin gerçekleştiriyor. Şirket, Adana ve Osmaniye'nin dağlarında yetişen, Japonya'da ormanların doğal tıbbı olarak kabul edilen Matsutake mantarlarını, ilk günkü tazeliğinde Asya ülkelerine ulaştırırken; birçok bitki için harika pollinatör (polen taşıyıcısı) olan Bombus Arılarını, Antalya'dan alıp dünyanın bir başka noktasına taşıyor. Toros Dağı yaylalarında yetişen Türk kirazları, Turkish Cargo tarafından 3 saatten kısa bir süre içinde Norveç'e taşınıyor ve ülke genelinde 2000'den fazla markette tüketime sunuluyor. Chester türü Türk böğürtlenleri Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong'a taşınıyor, giderek daha önemli bir ihracat ürünü olan incirler, Avrupa ve Asya ülkelerine raf ömürleri özenle korunarak ulaştırılıyor.



TURKİSH CARGO, GENİŞ HİZMET YELPAZESİ İLE GÜVENLİ VE HIZLI TAŞIMA STANDARTLARI SAĞLIYOR

Turkish Cago yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin yanı sıra dünya için kritik öneme sahip olan ilaç taşımalarını IATA-CEIV Pharma Sertifikasına (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) sahip kalite standartlarıyla gerçekleştiriyor. Global ilaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarında pazar payını yüzde 7.5 seviyesine yükselten Turkish Cargo, hassas soğuk zincir şartlarına sahip ve steril ortamda taşınmaları gereken kanser ilaçlarını, dünyanın dört bir yanındaki kanser hastaları için hızlı ve güvenli şekilde taşıyor. Şirket, salgın dönemi boyunca 50 bin tonun üzerinde sağlık taşıması gerçekleştirerek global anlamda önemli bir görev icra etti.



Turkish Cargo; bozulabilir ürünler, bitkisel yağlar, çeşitli baharatlar, yaş sebze-meyve ürünleri, değerli taşlar, tekstil ürünleri, dünyaca ünlü olan Türk halıları, canlı hayvan taşımaları, otomotiv sanayi ürünleri, çeşitli petrokimya ürünleri ve yüksek teknoloji ürünleri dahil olmak üzere birçok farklı ürünü küresel ağında başarılı şekilde taşıyor ve geniş bir ticari yelpazede hizmet sunuyor.



Turkish Cargo'nun uçuş ağında bulunan 96'sı direkt kargo olan 300'den fazla destinasyon, Türk ihracatçısı için dünyanın dört bir yanında benzersiz bir pazar imkanı sağlıyor. Dünya üzerindeki her 20 hava kargodan birini taşıyan Bayrak taşıyıcı Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla 8 bin 563, kargo uçaklarına dönüştürülen yolcu uçaklarıyla 2 bin 900 sefer düzenleyerek 2020 yılında 1.5 milyon tondan fazla yük taşıdı.



Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat-ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo , sunduğu imkânlarla ihracatçıların yeni ülkelere açılma noktasındaki ticari ağ imkanlarını genişletiyor ve Türkiye ekonomisine olan desteğini sürdürüyor.



Turkish Cargo müşterilerine sunduğu mükemmeliyetçi hizmet ile; Asya'da düzenlenen Payload Asia Ödül etkinliğinde ''Yılın En İyi Hava Kargo Taşıyıcısı'', Avrupa'da düzenlenen Air Cargo News Ödülleri kapsamında ise ''Avrupa'nın En İyi Hava Kargo Markası'' seçilme gururunu yaşadı.

HAVA KARGO İLE TAŞINAN ÜRÜNLER DAHA FAZLA DEĞER KAZANIYOR



Ürün taşımacılığı ve ulaştırma hizmetleri kapsamında diğer taşıma modlarına kıyasla hava kargo taşımacılığını farklı ve değerli kılan unsurlar; hızlı ve güvenli taşıma standartlarıdır. Türkiye'nin emeğinin tüm dünyaya taşınması noktasında hava kargo ile yapılan taşımaların ortalama değeri, diğer taşıma (kara, deniz ve demir) modlarına oranla 50 kat daha değerli konumda yer alıyor.



Global anlamda önemi giderek daha kritik bir konuma gelen hava kargo taşımacılığı, dünya ticaretinin hacimsel anlamda sadece yüzde 1'ini, değer olarak ise en az yüzde 35'ini oluşturan çok önemli bir taşıma yöntemi olarak öne çıkıyor. Global hava kargo sektörü içinde ağırlığını hissettiren e-ticaret talepleriyle birlikte, ürünlerin kapıdan kapıya hızlı teslimatı yeni ve sürekli iş olanakları için önemli pencereler açıyor. Hava kargo taşımacılığı, ülkelerin ihracatının en önemli paydaşlarından biri olma yolunda konumunu güçlendiriyor.