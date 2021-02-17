‘Yapamazsın’ dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli Köyü Vahkin Mezrasında yaşayan 2 çocuk babası Vahdettin Abasiyün, inşaat işçiliği yaparken işsiz kaldı.

Biriktirdiği 300 bin lira ile, internette gördüğü kaz çiftliği işine merak salan Abasiyün, köyünde tesis kurdu. Destek almadan kurduğu tesiste 550 kanatlı hayvan yetiştiren Abasiyün, bölgede kaz destekleme projesinin olmadığını belirterek taleplere istediği ölçüde yetişemediğini söyledi. Arkadaşının desteği ile tesis kurma fikrini benimseyerek hayata geçirdiğini ifade eden Abasiyün, "daha önce inşaat işlerinde işçi olarak çalışıyordum. Yaş ilerledikten sonra inşaat işlerinden ayrılmak zorunda kaldım. İş başvurularında da bulundum ancak olumsuz yanıt aldım. Ne yapalım diye düşünürken internette gördüğüm kaz yetiştiriciliği işine merak saldım. Arkadaşımın da desteğiyle çeşitli görüşmeler yaptım. Bu işin altından kalkar mıyız, kalkmaz mıyız düşündük. Arkadaşım, eğer yapacağın yerde otluk yer varsa bu işten fayda görebileceğimi söyledi. Otluk yer de köyümde çoktur. Burada yaylamız da var. Bu işi yapmaya karar verdim. İnşallah buradaki insanlara da faydamız dokunur, onlara örnek oluruz ve onlar da bu işi yaparlar. Şu anda herkesin gözü kulağı üzerimizde. Şu anda bu bölgede kaz işletmeciliğini bir tek ben aldım. Başka kimse almadı" dedi.

"300 BİN LİRA İLE BAŞLADIM, TALEP ÇOK"

Biriktirdiği 300 bin lira bu işe girdiğini ifade eden Abasiyün, "Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden ilk etapta 550 adet kaz getirdim. Her biri yıllık 50-60 adet yumurta yapıyor. 200'ü damızlık, 350'si de dişidir. Şu anda yumurta üretimi için girişimlerde bulunuyoruz. Yumurta üretimi yapacağız. Şu ana kadar masrafları hep kendi cebimden karşıladım. Bütün birikimimi, yatırımımı buraya yaptım. Kazlar için ahır yaptım. Şu ana kadar devlet desteği almadım. Bingöl'de kaz desteği bulunmuyor. Dolayısıyla hibe imkânlarından da yararlanamadım. İnşaatlarda çalışarak biriktirdiğim yaklaşık 300 bin lirayı bu işe bağladım. Biz de bakacağız, İnşallah faydalı olur. Herkes bakar, herkes bu işi de yapar. Ümidimiz devletimizdendir. Tarım Bakanlığı olsun, bize Bingöl'de destek vermelerini istiyoruz. Eğer bize yardımcı olurlarsa, bu işin altından kalkarız. Şu an 15 bin tane sipariş var. 15 bin yavru kaz siparişi geldi. Ancak yapamıyoruz. Destek olsaydı, bu talebe yetişmem daha kolay olurdu. Talep çok. Yumurta, yavru, kaz talepleri var. İsteyen çok, ancak destek yok" diye konuştu.

"YAKINDA YAVRU VE KULUÇKA ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIM"

Tesisi kurduğu bölgede insanların kendisine 'yapamazsın' dediğini belirten Abasiyün, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlk bu köye kaz getirdiğim zaman köylüler bana 'kim kaz alır senden' diyordu. 'Kime vereceksin, kime satacaksın' diyorlardı. Bana inanmamışlardı. 'Bu iş olmaz' diyorlardı. Şimdi eğer destek olursa talepler daha çok olur. Devlet bize yardımcı olursa, yurtdışına kadar da ihraç edebilirim. Burada da çevredeki insanlar bu işe yönelir. Allah nasip ederse 2 ay sonra kuluçka makinesine de yumurtaları koymaya başlayacağız. Yavru üretimine de, yumurta üretimine de başlayacağız."