Akkuyu’da 200’ü aşkın Türk mühendis çalışacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yapım çalışmaları devam ederken nükleer enerjideki eğitim atağının da hız kesmeden sürdüğünü bildirdi. Türkiye'ye nükleer teknolojiyi taşıyacak ve ülkenin nükleer enerjideki zihni altyapısını inşa edecek uzmanların Rusya'daki eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönmeye devam ettiğini belirten Dönmez, "Genç mühendislerimizden 43'ü daha mezun oldu. Son mezunlarımızla birlikte bugüne kadar eğitimini tamamlayarak ülkemize dönen genç nükleer enerji uzmanımız 186'ya ulaştı. Haziranda ise 22 yüksek lisans mezunumuz göreve hazır şekilde ülkemize dönecekler. Bu yılki mezunlarımızla birlikte Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak" dedi. ANKARA