BAE'li Bakandan Türkçe paylaşım! Türkiye'ye uzay çalışmalarında desteğini açıkladı

BAE'nin İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Amiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan daha önce yaptığı bir paylaşıma hitaben Türkçe paylaştığı mesajında, Türkiye'ye uzay çalışmalarında başarılar diledi.

"UZAY ARAŞTIRMALARI HER ZAMAN PEK ÇOK KEŞFE ARACILIK EDİYOR"

Amiri, Twitter hesabından daha önce BAE'yi Mars'a başarılı bir şekilde uydu göndermeleri vesilesiyle tebrik eden Bakan Varank'a cevaben bir açıklama yaptı. Varank'ın paylaşımına Türkçe karşılık veren Amiri, "Teşekkürler. Uzay araştırmalarının her zaman pek çok keşfe aracılık ettiğine ve kolektif insan anlayışımızı geliştirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.