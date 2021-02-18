Bitlis’te istihdam arttı

Son yıllarda bölgedeki operasyonlarla en aza indirilen terör olayları ve teşvikler sonrası bir bir ardına açılan tekstil firmaları yaklaşık bine yakın kişiyi istihdam ederken, hükümet tarafından sağlanan teşviklerle de yeni girişimcilerin gelmesi bekleniyor. Yeni yatırımlarla birlikte Bitlis'in önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye'nin tekstil merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Başta İstanbul ve yurt dışında olmak üzere yaklaşık 25 yıldan beridir tekstil sektöründe çeşitli kademelerde çalışan ve verilen teşviklerden faydalanarak Bitlis'e geri dönen Tekstilci Bülent Avcı, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Türkiye'nin tekstil alanında önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Avcı, verilen teşviklerden dolayı desteklerini esirgemeyen Bitlis Valiliğine, İl Özel İdaresine ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür etti. Avcı gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Daha önce kendimize ait kiralı bir atölyede çalışıyorduk. Dar imkanlarla üretmeye devam ediyorduk. Organize Sanayi Bölgesine taşındık. Yer verdiler bize. Üretime başladık. Memnunuz ve mutluyuz bu konuda. Bitlis ve Tatvan için büyük bir hizmettir. İstihdam ve üretim açısından önemli bir yatırım oldu. Organize Sanayi Bölgesine geldiğimizde hem kapasitemizi artırdık. Hem de istihdamımızı artırdık. 250 işçi ile yürüttüğümüz bu işimizi yavaş yavaş kapasitemizi artırarak önce 400, ardından da 500'e kadar çıkarma hedefindeyiz. Özellikle bütün tekstil firmaların Organize Sanayi Bölgesinde olması bizlere büyük avantajlar sağlıyor. Sıkıntılarımızda yok değil. Organize Sanayi Bölgesi yeni bir yer. Yerleşimler daha yeni oldu. Bizim normalde servislerimiz var. Bitlis, Tatvan ve Güroymak'tan çalışanlarımız alarak sabah işe getiriyorlar. Ancak servisleri kaçıran işçilerimizin buraya gelmeleri sıkıntılı oluyor. Burada belediyelerimizden bir isteğimiz, günün belli saatlerinde Organize Sanayi Bölgesine servisler koymalarıdır. Bu bizim üretimlerimizi de artıracaktır."

İkinci Organize Sanayi Bölgesi için başlatılan çalışmaları da değerlendiren Avcı, "Bitlis'te 2'nci Organize Sanayi Bölgesine ihtiyaç var. Yaz ayları ile birlikte başta İstanbul olmak üzere Bursa, Mersin gibi illerden buraya ciddi bir yatırımcı gelmesini bekliyoruz. Şu an ki gözlemlerimizi bunu gösteriyor. Bitlis Tekstilde gözde iller arasında yerini alacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde şu an var olan 25-30 firmanın sayısı 50-70' e çıkacağını öngörüyoruz. Bizim de yeni yatırımlarımız olacak. Özellikle mevcut işyerimizin yan tarafında baskı ve nakış bölümleri de açarak işimizi biraz daha büyütme hedefimiz var. Bu aynı zamanda istihdamı da artıracaktır" dedi.

Bölgedeki tekstil firmalarını artmasında bölgedeki terör olaylarının azalmasına bağlayan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her yatırım yapmak isteyen ve her girişimci kendisini güvende hissetmek ister. Sıkıntılı olan bölgeleri hiçbir işadamı tercih etmez. Bölgede olayların durması ile birlikte 2016-2017 yıllarından sonra bölgede bir rahatlık ve rehavet var. Olayların olmamasından dolayı girişimciler bu bölgeyi tercih ediyorlar."