Erciyes teknopark pandemide de hız kesmedi

Erciyes Teknopark'ın 253 Ar-Ge firması ile neredeyse %100 doluluk oranında faaliyetlerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark'ın kurulduğu günden bu yana bin 476 Ar-Ge projesi ile toplamda 1, 4 milyar liralık ciroya ulaştığını söyledi. Hedeflerini daha da büyüterek Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Prof.Dr. Recai Kılıç; "Erciyes Teknopark'ta 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezinin, 8 işlikli ilk bölümünü 2020 yılında tamamladık. Geri kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezini de 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Mekanik Kuluçka Merkezimiz ile teknoloji tabanlı firmalar, fiziksel ve alt yapısal yetersizlikler dolayısı ile erken aşamada teknoloji geliştirme bölgesi dışına çıkmak zorunda kalmadan sanayiye daha yakın çalışma imkanı bulabilecekler. Ayrıca Resmi Gazete'de ilan edilen kararla da yeni ek bölgemiz mekanik kuluçka merkezi ölçeğinin de ötesine geçen fabrika ortamına benzer daha büyük ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için kullanılacak" dedi.

100 TALEP 100 PROJE

Erciyes Üniversitesi tarafından başlatılan 100 Talep 100 Proje programının da meyvelerini vermeye başladığını belirten Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Recai Kılıç; "Program kapsamında toplam 104 talep aldık. Bu taleplerden 32 tanesi için sözleşmeler imzalandı. 32 projenin 18'i ise Erciyes Üniversitesi BAP birimimiz tarafından fonlanarak hayata geçirildi. 14 projede yine akademisyen – firma eşleştirmesi sağlandı ve bu projeler TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon mekanizmalarından faydalanılarak ya da firma öz kaynakları ile hayata geçirildi. Üniversite Sanayi İş Birliği Birimimiz tarafından 2020 yılı içerisinde toplamda 69 projenin başvuru ve sözleşme süreçleri başarı ile takip edildi" diye konuştu.

ERÜ ADINA 48 PATENT BAŞVURUSU YAPTIK

2020 yılında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile Erciyes Üniversitesi'ne ait beş ayrı patenti lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesi adına da önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Recai Kılıç; "Erciyes Üniversitesi araştırmacılarından gelen 98 buluş bildirim formu incelenip 2020 yılında üniversitemiz adına toplam 48 adet patent başvurusu yaptık" dedi.