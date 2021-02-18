Halfeti'deki öğrenciler bilgisayara kavuştu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yer alan Saylakkaya ortaokulu öğrencilerinin bilgisayar isteğini yerine getiren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, mesleki ve teknik sorumluluklarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de hizmet etmeye devam ediyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mustafa Güzeller, Şanlıurfa'ya 139 kilometre uzaklıkta yer alan Saylakkaya okuluna giderek öğrencilerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezden talep ettikleri bilgisayarları okul müdürü Yusuf Yaşamış'a teslim etti.

Geleceğin mühendislerini yetiştirme noktasında birçok projeye imza attıklarını aktaran İl Temsilcisi Mustafa Güzeller bu bilgisayarlarında geleceğin mühendislerini yetiştirmeye vesile olacağına inandıklarını vurguladı.