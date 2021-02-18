Hastaneler pandemide rüştünü ispatladı

Türkiye'nin önde gelen hastane gruplarından Medicana Sağlık Grubu, pandemiye rağmen yatırımlarını aralıksız sürdürdü. Ekim 2020'de Medicana International İzmir'i açan grup, 14'üncü hastanesi olan Medicana Ataşehir'i de tamamladı. 95 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Ataşehir Hastanesi'yle birlikte pandemi döneminde iki hastanenin toplam yatırımı 200 milyon doları aştı. Ataşehir Hastanesi'nin sadece İstanbul'a değil, dünyaya hizmet vereceğinin altını çizen Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, "Bu hastanenin cirosunun yüzde 50'sinden fazlasını yabancı hastalardan elde etmeyi planlıyoruz" dedi. Türkiye'deki hastanelerin pandemide rüştünü ispat ettiğini belirten Bozkurt, "Biz son 20-25 yılda hastanecilikte çok yol kat ettik. Türkiye özellikle pandemiyle birlikte sağlık alanında dünyada söz sahibi oldu ve ilk 10'a girdi. Bu başarıyı Türk hastaneleri bir süre sonra yurtdışına taşıyacak. Bundan sonra dünyanın önde gelen şehirlerinde Türk hastanelerini göreceğiz" diye konuştu.Medicana Grubu olarak da yurtdışına yatırım planlarının olduğunu aktaran Bozkurt, şunları anlattı: "Bizim önceliğimiz Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri... Daha sonra Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine odaklanacağız. En büyük hayalim ise Amerika'da bir hastane açmak. Şu an tam önümüzü göremiyoruz. Ama yurtdışı planı çok da uzak değil. Belki altı ay belki 2 yıla kadar yurtdışı yatırımlarımız için harekete geçeriz."Türkiye'nin sağlık turizminde de öne çıktığını anlatan Bozkurt, pandemi nedeniyle turizmde yaşanan duraklamanın sağlık turizminde de hissedildiğini dile getirdi. Bozkurt, "Özellikle saç ekimi plastik cerrahi gibi çok acil olmayan vakalar ötelendi. Ancak pandemi biter bitmez bekleyen taleple birlikte çok güçlü bir hareket olacağını öngörüyoruz" dedi. Medicana Grubu'nun dermatoloji ve plastik cerrahisinin yanı sıra organ nakli, robotik cerrahi, kalp cerrahisi, kemik iliği nakli gibi ağır vakalarda sağlık turizmi hizmeti verdiğini kaydeden Bozkurt, ana hedef pazarlarının Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa olduğunu ekledi.SAĞLIK turizmi sektöründe son dönemde merdiven altı çalışanların türemeye başladığını anlatan Bozkurt, "Bunlar çok minimal rakamlara ve kayıt dışı işler yapıyorlar ve maalesef çok fiyat kırıyorlar. Bu turizmdeki rekabete benzedi. Korkarım sağlık turizminde de buna doğru ilerliyoruz. Devletin buna acil bir önlem alması gerekiyor" dedi.FENERBAHÇE Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Dr. Hüseyin Bozkurt, sağlık yatırımlarının yanı sıra bu alana personel de yetiştiriyor. Bozkurt, şunları kaydetti: "Üniversitemizdeki hemşirelik ve ebelik bölümümüzdeki öğrencilerimiz ikinci yılında. Üçüncü sınıfta hastanelerimizde de eğitime başlayacak. Mezuniyet sonrasında da hastanelerimizde istihdam olanağı sunacağız. Okulda öğrencilerimize İngilizce eğitim veriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimizin dünyanın her yerinde çalışmalarını hayal ediyoruz."