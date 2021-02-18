Hükümetten kimsesizlere 55 milyonluk kaynak

Devlet, evsiz ve kimsesizlere destek olmak amacıyla yatırımlara aralıksız devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay, evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için toplam 55 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Hükümet tarafından Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) en fazla kaynak aktarımı 2020'de gerçekleşti. Proje kapsamında, geçtiğimiz yıl 2 bin 454 kişi konaklatıldı. 2016'dan bugüne kadar toplam 4 bin 671 kişi projeden faydalandı. Proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar kışı geçirebilmeleri için kamu kurum ve misafirhanelerinde, pansiyon, otel gibi mekanlarda konaklatılarak, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim gibi diğer ihtiyaçları da karşılanıyor. En fazla kaynak aktarımının salgın nedeniyle 2020'de gerçekleştiğini belirten Bakan Selçuk, 2020'de aşevi faaliyeti kapsamında 61 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti.