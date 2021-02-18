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! düşüş devam ediyor! Gram, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kırmış, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte ise düşüş yaşamıştı. Yeni yılda da düşüşünü sürdüren altın fiyatları serbest piyasaların dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatı aşağı yönlü düşüşünü sürdürüyor. 18 Şubat 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 07:39 Son Güncelleme: 18.2.2021 07:40 ABONE OL
SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüş devam ediyor! Gram, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüş yaşamaya başlamıştı. Yeni yılda ise adeta dip rakamları gördü. Gram altının fiyatı haftanın dördüncü işlem gününde 402 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

18 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

18 Şubat 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.689,00

Satış: 2.753,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.678,00
  • Satış: 2.719,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 402,45
  • Satış: 402,56

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.313,00
  • Satış: 1.354,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 656,00
  • Satış: 677,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.585,25
  • Satış: 2.636,52

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 364,65
  • Satış: 392,76

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüş devam ediyor! Gram, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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