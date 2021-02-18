Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Kabine sonrası yeni karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasında Kısa çalışma ödeneği için son tarihi duyurdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan bu ücretin yeniden uzatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz." İfadelerini kullandı. Bu noktada "Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" soruları ödenekten faydalanan vatandaşların gündemine geldi. Buna göre; Kısa çalışma ödeneği Mart ayında son kez hesaplara yatacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri önümüzdeki ay sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası 17 Şubat tarihli alınan kararlara göre; nakdi ücret desteği ve KÇÖ'nün uzatılması kararı son kez alındı. Geçtiğimiz seneden bu yana pandemi sürecinde maddi destek olan bu ödenek uzatılmasıyla beraber bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı.