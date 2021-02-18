Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Kabine sonrası yeni karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasında Kısa çalışma ödeneği için son tarihi duyurdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan bu ücretin yeniden uzatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz." İfadelerini kullandı. Bu noktada "Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" soruları ödenekten faydalanan vatandaşların gündemine geldi. Buna göre; Kısa çalışma ödeneği Mart ayında son kez hesaplara yatacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri önümüzdeki ay sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası 17 Şubat tarihli alınan kararlara göre; nakdi ücret desteği ve KÇÖ'nün uzatılması kararı son kez alındı. Geçtiğimiz seneden bu yana pandemi sürecinde maddi destek olan bu ödenek uzatılmasıyla beraber bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.
Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.