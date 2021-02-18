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: 2021 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar?

Bankaların ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi paketlerine olan talep arttı. Kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunuyor.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 11:36 ABONE OL
Kredi faiz oranları son dakika haberi: 2021 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra pek çok özel bankadan da kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Bu süreçte kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

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Kredi faiz oranları son dakika haberi: 2021 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar?
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