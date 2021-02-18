Kredi faiz oranları son dakika haberi: 2021 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faiz oranları ne kadar?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra pek çok özel bankadan da kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Bu süreçte kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47