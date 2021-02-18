Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, '2020 yılında başlatılan Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'nde konuştu. Demir, 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarını en üst seviyede devam ettirdiklerini, ilk Ar-Ge panelini 22 Aralık 2016'da gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bugüne kadar toplam 6 Ar-Ge panelinin yapıldığını anımsatan Demir, "Başkanlığımız, kullanıcı makamları, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlediğimiz bu panellerde alınan kararlar neticesinde 36 projenin başlatılmasına, 17 alanda da geniş alan çağrısı (SAGA) yapılmasına karar verilmiştir. 7'nci Ar-Ge panelimizi de 18 Mart tarihinde yapmayı planlıyoruz. Bu paneller ile TSK'nın mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan alanlarda veya geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarında proje başlangıç kararları alıyoruz. Ayrıca jandarma, emniyet ve diğer teşkilatlarımızın da Ar-Ge ihtiyaçlarını projelendiriyoruz" diye konuştu.

'DAHA HIZLI ERİŞİM SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Demir, belirlenen teknoloji alanlarındaki teknik ve taktik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla son ürün teslimatı içermeyen, analiz veya prototiplerde doğrulanan, teknik gösterimler içeren proje önerilerinin firma, kurum ve kuruluşlardan alındığı geniş alan çağrılarına çıkıldığını söyleyerek, "Özellikle çoklu ihtiyaçların karşılandığı ve sivil kullanıma da imkan veren teknolojileri önceliklendiriyoruz. Bu çağrılarla ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere daha hızlı erişim sağlamayı amaçlıyoruz. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinin kritik teknolojilere yönlenmesini ve aynı konuda farklı teknolojiler kullanılarak birden fazla proje yapılmasına imkân sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

'YÜZDE YÜZ MİLLİ SAVUNMA SANAYİ VİZYONU'

Demir, ilk 6 panelde alınan kararlar doğrultusunda sözleşme aşamasına gelen 6 adet Ar-Ge projesinin imza törenini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz bir konu. Bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünleri ile bilginin hem ekonomik güce, hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Başkanlık olarak oluşturduğumuz 'Ar-Ge ve Teknoloji Yol Haritası' iki amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki, kritik teknolojilerde yüzde yüz milli savunma sanayii vizyonu doğrultusunda milli kritik teknolojilerin belirlenerek önceliklendirilmesi ve temel teknoloji projelerinin başlatılmasıdır. Diğeri ise, geleceğin harp konseptini şekillendirme vizyonu doğrultusunda ülkemizi öncü yapacak ileri teknoloji projelerinin başlatılmasıdır" diye konuştu.

'104 AR-GE PROJESİNE 3,5 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI'

Demir, hedeflerin gerçekleştirilmesi için hızla ilerleyen teknolojik çağda doğru zamanda, doğru teknolojilere yatırım yapmak gerektiğini söyleyerek, "Bu nedenle, yol haritamızın bir ayağı ileri teknolojilere yapılan yatırımlardan oluşmaktadır. Teknoloji alanlarında yapay zeka, geniş bant teknolojileri, büyük veri, robotik ve mekatronik, otonomi, kuantum teknolojileri, nesnelerin interneti, mikro/nano ve opto elektronik teknolojileri, motor teknolojileri, hipersonik ve yeni füze teknolojileri ile uzay konuları öncelikli olarak öne çıkmaktadır. Bunlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günümüze kadar tamamlanmış ve halihazırda devam eden toplam 104 projede 3,5 milyar TL'lik harcama yapılmış olup bu projelerde üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları ve enstitüler yer almıştır. Başkanlığımız Ar-Ge ekosisteminde toplam 18 üniversite, 60 firma, 13 araştırma kurumu ve enstitüde 3 bin 39 kişi yer almaktadır. Tamamlanan ve çalışmaları devam eden Odak Teknoloji Ağları'nda toplam 43 şehirde 96 üniversite görev almaktadır" dedi.

'KÜRÜSEL GÜÇ VİZYONU HEDEFİ TEKNOLOJİDEN GEÇİYOR'

Demir, savunma sanayi sektöründe 2019 yılında 331 milyon doları öz kaynaklardan olmak üzere Ar-Ge alanında toplam 1 milyar 672 milyon dolar harcandığını anımsattı. Demir, "Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 15'ine tekabül etmektedir. 2002 yılında 49 milyon dolar mertebesinde olan savunma sanayi sektör Ar-Ge harcamalarının günümüzde 34 kat arttığı gözükmektedir. Bu oranda sağlanan ve sağlanacak artışlar, sektörümüzün özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye verdiği katkının bir göstergesi olmaktadır. Türkiye'nin küresel güç vizyonu hedeflerinin Ar-Ge ve teknolojiden geçtiğinin bilincindeyiz. Savunma sanayiinde tam bağımsızlığının anahtarı kritik ve stratejik alanlarda tamamen yerli ve milliliğin sağlanmasıdır. Bunun farkındayız" ifadesini kullandı.