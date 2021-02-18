SON DAKİKA: Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 18 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanmasına karşın yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı düşüşe bağlı olarak bugün 400 TL'nin altına indi! Kovid-19 nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktaya ulaşmıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 18 ŞUBAT 2021

18 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.675,00

Satış: 2.732,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ