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: düşmeye devam ediyor! 18 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar?

Canlı ve güncel bugün yatırımcıların en önemli gündem maddesi... Serbest piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanırken altın fiyatları hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamlarına göre, fiyatı bugün adeta dip noktayı gördü ve 400 TL'nin altına düştü. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşıyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 18 Şubat 2021 güncel ve takibi A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 18.2.2021 17:54 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 18 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanmasına karşın yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı düşüşe bağlı olarak bugün 400 TL'nin altına indi! Kovid-19 nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktaya ulaşmıştı. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 18 ŞUBAT 2021

18 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.675,00
  • Satış: 2.732,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.652,00
  • Satış: 2.692,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 399,59
  • Satış: 399,68

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.305,00
  • Satış: 1.354,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 652,00
  • Satış: 673,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.557,04
  • Satış: 2.607,77

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 361,95
  • Satış: 389,95

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 18 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
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