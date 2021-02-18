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Son dakika haberi | Bakan Ruhsar Pekcan'dan 'la ihracat açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, " ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 17:02 Son Güncelleme: 18.2.2021 17:21 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Ruhsar Pekcan'dan Azerbaycan'la ihracat açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan'ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız." dedi.

Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık." diye konuştu.

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Son dakika haberi | Bakan Ruhsar Pekcan'dan Azerbaycan'la ihracat açıklaması
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