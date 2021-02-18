Son dakika haberi | Esnafa destek ödemesi başlıyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

DESTEK ÖDEMESİNİN DETAYLARI

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin TL'den az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019'daki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlendi. Destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.

İşletme ciroları belirlenirken 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019-2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonraki beyannameler hesaplamaya dahil edilmeyecek.